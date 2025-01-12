Сообщается, что способствовать трансферу может агент Братислав Ристич, который представляет интересы главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Кроме того, с самим Иличем разговаривал ассистент Станковича Ненад Сакич - они знакомы друг с другом по работе в молодёжной сборной Сербии.
Отдельно отмечается, что "Торино" согласно продать футболиста.
Действующее соглашение Ивана Илича с "Торино" рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 18 млн евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: Илич готов перейти в "Спартак", "Торино" согласно продать игрока
По информации СМИ, сербский полузащитник итальянского "Торино" Иван Илич готов перейти в московский "Спартак".
Фото: Getty Images Sport