Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
22:45
ФиорентинаНе начат

Генсек Израильской ассоциации футбола: матч со сборной России в 2025 году возможен

Нив Гольдштейн, генеральный секретарь Израильской ассоциации футбола, рассказал, возможно ли проведение в 2025 году товарищеского матча со сборной России.
Фото: РФС
"Да, это возможно. Предложения от всех футбольных федераций важны для нас и мы должны их рассматривать. Но ничего официального по поводу товарищеской игры от России нам не поступало. Только после того, как мы получим письмо, мы можем анализировать и решать. Нужно увидеть официальный документ, и тогда мы рассмотрим все варианты", — приводит слова Гольдштейна Sport24.

Сборные России и Израиля встречались друг с другом в своей истории 10 раз. Четырежды победили россияне, трижды - израильтяне, а ещё три раза была зафиксирована ничья. В последний раз национальные команды играли 10 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге - победу со счётом 3:1 одержала сборная России.

В рейтинге ФИФА сборная Израиля занимает 76-е место, а сборная России - 34-ю строчку.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится