"Да, это возможно. Предложения от всех футбольных федераций важны для нас и мы должны их рассматривать. Но ничего официального по поводу товарищеской игры от России нам не поступало. Только после того, как мы получим письмо, мы можем анализировать и решать. Нужно увидеть официальный документ, и тогда мы рассмотрим все варианты", — приводит слова Гольдштейна Sport24.
Сборные России и Израиля встречались друг с другом в своей истории 10 раз. Четырежды победили россияне, трижды - израильтяне, а ещё три раза была зафиксирована ничья. В последний раз национальные команды играли 10 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге - победу со счётом 3:1 одержала сборная России.
В рейтинге ФИФА сборная Израиля занимает 76-е место, а сборная России - 34-ю строчку.
Генсек Израильской ассоциации футбола: матч со сборной России в 2025 году возможен
Нив Гольдштейн, генеральный секретарь Израильской ассоциации футбола, рассказал, возможно ли проведение в 2025 году товарищеского матча со сборной России.
Фото: РФС