"Мне уже давно обидно. Когда есть школы, которые создают футболистов, а потом они почему-то уезжают в другие клубы и там играют. Недавно еще один футболист уехал из Академии. Обидно, конечно. Надо доверять молодым футболистам, давать им возможность играть с основном составе. Это было раньше даже при иностранных тренерах. Роль основной скрипки играли местные футболисты", приводит слова Угарова "Спорт День за Днем".
Петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России, который становился победителем Российской Премьер-Лиги последние шесть сезонов. В текущем сезоне сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака в 18 матчах набрали 39 очков, с которыми расположились на втором месте в турнирной таблице, уступая лидирующему "Краснодару" по дополнительным показателям.
В первом матче после зимней паузы в рамках 19-го тура РПЛ "Зенит" 1 марта на своём поле сыграет против московского ЦСКА.
Угаров: обидно, что "Зенит" встречает 100-летие без петербуржцев в стартовом составе
Бывший игрок "Зенита" Денис Угаров признался, не обидно ли ему, что сине-бело-голубые встречают 100-летие футбольного клуба без петербуржцев в стартовом составе.
Фото: ФК "Зенит"