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"Чемпионат": "Химки" расторгли контракт с защитником Сергеем Тереховым

Защитник "Химок" Сергей Терехов покидает клуб в статусе свободного агента.
Фото: официальный сайт "Химок"
"Химки" разорвали контракт с 34-летним левым защитником команды Сергеем Тереховым. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источники, близкие к клубу. Действующий контракт был рассчитан до лета 2025-го года и предполагал возможность продления на сезон.

Сергей Терехов перебрался в "Химки" из "Сочи" летом 2023-го года. В первой части текущего сезона на его счету 13 матчей (8 - в РПЛ и 5 - в Кубке России). На его счету 1 голевая передача.

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