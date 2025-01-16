"Химки" разорвали контракт с 34-летним левым защитником команды Сергеем Тереховым. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источники, близкие к клубу. Действующий контракт был рассчитан до лета 2025-го года и предполагал возможность продления на сезон.
Сергей Терехов перебрался в "Химки" из "Сочи" летом 2023-го года. В первой части текущего сезона на его счету 13 матчей (8 - в РПЛ и 5 - в Кубке России). На его счету 1 голевая передача.
"Чемпионат": "Химки" расторгли контракт с защитником Сергеем Тереховым
Защитник "Химок" Сергей Терехов покидает клуб в статусе свободного агента.
Фото: официальный сайт "Химок"