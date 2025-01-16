"Я вообще в шоке, что себе футболисты могут позволить! Думают, что они так могут шантажировать, но контракты их сдерживают. Верю, что у Бителло в контракте есть штраф в 25 млн евро за расторжение контракта. Также ему грозит дисквалификация на 6 месяцев. Правильно, ему надо её впаять, если он решит не приезжать. Люди думают, что кого-то поймали за одно место. Хочу — приезжаю, не хочу — не приезжаю. Что за колхоз?", — приводит слова Орещука Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильский полузащитник московского "Динамо" Бителло не прибыл в расположение клуба после отпуска. Более того, игрок хочет покинуть клуб и перейти в бразильский "Ботафого". Однако бело-голубые пока не соглашаются на предложения о трансфере хавбека, которые поступают от бразильцев.
Если Бителло не вернется в клуб, "Динамо" готово идти в суд. В случае разрыва контракта в одностороннем порядке футболист может быть оштрафован на 25 млн евро и отстранён от футбола на 6 месяцев.
"Что за колхоз?". Орещук возмущен тем, что Бителло шантажирует "Динамо"
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук поделился своим мнением о ситуации с полузащитником бело-голубых Бителло.
Фото: ФК "Динамо" Москва