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Покинувший "Спартак" свободным агентом Тавареш подпишет контракт с клубом АВС

Португальский защитник Томаш Тавареш, который ранее расторг контракт со "Спартаком", близок к трудоустройству в новом клубе.
Фото: Telegram-канал "Спартака"
Экс-защитник московского "Спартака" Томаш Тавареш продолжит карьеру на родине. Как сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на пресс-службу клуба АВС, Томаш Тавареш подпишет контракт с новичком португальской лиги на следующей неделе.

АВС вышел в элитный португальский дивизион по итогам прошлого сезона. В текущем чемпионате команда занимает 15-е место с 15-ю очками в 17-ти матчах. Отрыв от зоны прямого вылета - 1 очко.

Ранее московский "Спартак" объявил о расторжении контрактов с двум легионерами: защитником Томашем Таварешем и форвардом Виллианом Жозе. Бразильский нападающий также вернулся на родину, где подписал контракт с клубом "Баия".

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