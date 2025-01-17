Экс-защитник московского "Спартака" Томаш Тавареш продолжит карьеру на родине. Как сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на пресс-службу клуба АВС, Томаш Тавареш подпишет контракт с новичком португальской лиги на следующей неделе.
АВС вышел в элитный португальский дивизион по итогам прошлого сезона. В текущем чемпионате команда занимает 15-е место с 15-ю очками в 17-ти матчах. Отрыв от зоны прямого вылета - 1 очко.
Ранее московский "Спартак" объявил о расторжении контрактов с двум легионерами: защитником Томашем Таварешем и форвардом Виллианом Жозе. Бразильский нападающий также вернулся на родину, где подписал контракт с клубом "Баия".
Покинувший "Спартак" свободным агентом Тавареш подпишет контракт с клубом АВС
Португальский защитник Томаш Тавареш, который ранее расторг контракт со "Спартаком", близок к трудоустройству в новом клубе.
Фото: Telegram-канал "Спартака"