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Червиченко: воспитанники, которые не остаются в "Зените", поступают правильно

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход воспитанников «Зенита» Ананьева и Сорокина в другие клубы.
Фото: ФК "Зенит"
«Уход воспитанников Ананьева и Сорокина в ЦСКА и «Спартак» — это результат действий «Зенита». Если ты играешь и стараешься, но в основе играет иностранец только потому, что он пришлый, сложно рассчитывать на успех. Те, кто поумнее, не хотят оказываться в этой ситуации.

Возможно, «Зенит» платит хорошие деньги, но там ты деградируешь как футболист. Кто-то сел и посчитал: ты можешь прогрессировать сейчас, а через пять-шесть лет получать очень хорошие деньги как звезда, или один раз получить хорошие деньги, но погаснуть. Воспитанники, которые не остаются в «Зените», поступают правильно», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что этой зимой Иван Ананьев и Иван Сорокин покинули «Зенит», перейдя соответственно в ЦСКА и «Спартак». В текущем сезоне лишь три воспитанника академии «Зенита» получили игровое время в матчах Российской Премьер-лиги и Кубка России. «Зенит» занимает первое место в РПЛ по доле легионеров, которые принимают участие в матчах — 73%.

Команда находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 39 очков после 18 туров. Лидирующий «Краснодар» имеет такое же количество очков, но опережает «Зенит» по дополнительным показателям.

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