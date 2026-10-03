Кисляк - после победы сборной России над Намибией: честно, не ожидал от них такого

Фото: РФС

- Все хорошо, как всегда. Все идет по плану. 2 матча - две победы.- Да, остаюсь.- Первый тайм они держались здорово, играли в футбол. Где-то даже больше старались играть в комбинационный футбол, чем Иран. Честно, не ожидал от них такого. Тактически где-то проседали, но смотрелись очень хорошо. Сейчас все умеют играть в футбол. Когда против тебя обороняются пять защитников, тяжело вскрывать. Хорошо, что забили гол в первом тайме. Он сильно помог.- Ее точно не было.- Не знаю. Если открыть состав, который был год назад, то там, скорее всего, совсем другой состав был. Кто в самой лучшей форме, тот и в сборной. Здесь бывают всегда разные игроки.