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Глебов рассказал, чем футболисты Намибии доставили проблемы сборной России

Хавбек сборной России Кирилл Глебов высказался после победы над Намибией со счётом 6:0.
РФС
- Изучаешь как-то страну таких соперников из экзотических стран?

- Географию нет. Нам показывают какие-то моменты футбольные, которые были в прошлых матчах. Делаем какой-то анализ. Африканские сборные всегда бегущие и сильные. В этом нет вопросов. Даже сегодня наши высокие игроки проигрывали в борьбе. Они это умеют и за счет этого и играют.

Rusfootball.info

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