Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Финляндия
2 - 1 2 1
АлбанияЗавершен
Эстония
1 - 0 1 0
ЛюксембургЗавершен
Исландия
3 - 0 3 0
БолгарияЗавершен
Хорватия
0 - 7 0 7
АнглияЗавершен
Беларусь
4 - 0 4 0
Сан-МариноЗавершен
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Испания
21:45
ЧехияНе начат
Северная Македония
21:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
6 - 0 6 0
НамибияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
ВитебскЗавершен
Динамо Мх
3 - 2 3 2
ЛенинградецЗавершен
Ростов
0 - 3 0 3
КраснодарЗавершен
Оренбург
3 - 2 3 2
ТекстильщикЗавершен

Дубли Кейна и Сака помогли Англии разгромить Хорватию со счётом 7:0

Сборная Англии разгромила Хорватию в матче 3-го тура Лиги наций сезона-2026/2027.
УЕФА
Встреча в Риеке закончилась со счётом 7:0 в пользу гостей. К перерыву англичане обеспечили себе преимущество в четыре мяча. Гарри Кейн открыл счёт на восьмой минуте, после чего отличились Джуд Беллингем, Энтони Гордон и Букайо Сака.

Во второй половине Кейн и Сака забили ещё по одному мячу, оформив дубли. Последний гол на 87-й минуте записал на свой счёт вышедший на замену Морган Роджерс.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится