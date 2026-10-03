Дубли Кейна и Сака помогли Англии разгромить Хорватию со счётом 7:0

Сборная Англии разгромила Хорватию в матче 3-го тура Лиги наций сезона-2026/2027.

УЕФА

Встреча в Риеке закончилась со счётом 7:0 в пользу гостей. К перерыву англичане обеспечили себе преимущество в четыре мяча. Гарри Кейн открыл счёт на восьмой минуте, после чего отличились Джуд Беллингем, Энтони Гордон и Букайо Сака.



Во второй половине Кейн и Сака забили ещё по одному мячу, оформив дубли. Последний гол на 87-й минуте записал на свой счёт вышедший на замену Морган Роджерс.