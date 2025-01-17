«А у нас вот существенная проблема с защитниками. После братьев Березуцких и Игнашевича сильных центральных защитников практически и не было. Эта проблема и клубов, и сборной. Раньше такой проблемы не было: и в советское время, и в российское были хорошие центральные защитники. Я не знаю, что сейчас происходит. Нужно начинать их тренировать с детского футбола», — отметил Кечинов в интервью «СЭ».
Ранее стало известно, что 20-летний Хусанов, узбекский футболист, близок к переходу из французского «Ланса» в «Манчестер Сити». Ранее Хусанов играл за узбекистанский «Бунедкор» и белорусский «Энергетик-БГУ». По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро. В текущем сезоне Хусанов провёл 16 матчей за «Ланс» во всех турнирах.
Стоит отметить, что Игнашевич завершил свою карьеру в июле 2018 года в возрасте 38 лет, после того как сборная России выбыла из чемпионата мира 2018 года, проиграв сборной Хорватии. Братья Березуцкие также завершили свою карьеру в июле 2018 года, когда им было по 35 лет.
Кечинов — о трансфере Хусанова в "Сити": а у нас нет сейчас сильных центральных защитников
Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию о возможном переходе узбекского защитника Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити».
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