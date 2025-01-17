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Тарханов: думаю, карьера Бителло в "Динамо" завершена

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал ситуацию с полузащитником "Динамо" Бителло, который не приехал в расположение столичной команды.
Фото: ФК "Динамо"
- Думаю, карьера Бителло в "Динамо" завершена. Партнеры его не примут, учитывая то, как он поступил. Это неуважение к клубу и игрокам, с которыми ты еще совсем недавно делил одну раздевалку. Если так хотелось уйти, то надо было по-человечески решать этот вопрос с клубом, - цитирует Тарханова "РБ Спорт".

Ранее в СМИ была информация, что бразилец хочет покинуть "Динамо" и продолжить карьеру на родине. Сообщалось, что "Ботафого" предложил "Динамо" за футболиста 18 миллионов евро плюс дополнительные бонусы, бело-голубые готовы отпустить полузащитника.

В этом сезоне РПЛ 25-летний футболист выходил на поле в 15 матчах РПЛ, забил один гол и сделал девять результативных передач. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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