- Думаю, карьера Бителло в "Динамо" завершена. Партнеры его не примут, учитывая то, как он поступил. Это неуважение к клубу и игрокам, с которыми ты еще совсем недавно делил одну раздевалку. Если так хотелось уйти, то надо было по-человечески решать этот вопрос с клубом, - цитирует Тарханова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ была информация, что бразилец хочет покинуть "Динамо" и продолжить карьеру на родине. Сообщалось, что "Ботафого" предложил "Динамо" за футболиста 18 миллионов евро плюс дополнительные бонусы, бело-голубые готовы отпустить полузащитника.
В этом сезоне РПЛ 25-летний футболист выходил на поле в 15 матчах РПЛ, забил один гол и сделал девять результативных передач. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
Тарханов: думаю, карьера Бителло в "Динамо" завершена
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал ситуацию с полузащитником "Динамо" Бителло, который не приехал в расположение столичной команды.
Фото: ФК "Динамо"