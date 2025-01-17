Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
ВальядолидНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рома
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
22:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
0 - 1 0 1
Монако2 тайм
Лилль
23:00
НиццаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Факел
2 - 1 2 1
Спартак СуботицаЗавершен

Быстров - о ситуации с невозвращением легионеров в расположение клубов: да пофигу вообще, бог им судья

Экс-футболист "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с легионерами РПЛ, которые не вернулись в расположение своих клубов.
Фото: ФК "Динамо"
Напомним, футболист "Динамо" Бителло, а также форвард "Оренбурга" Хорди Томпсон и игрок "Крыльев Советов" Виктор Мендес не приехали в расположение своих клубов для подготовки к весеннему отрезку чемпионата.

- Да пофигу вообще. Мне всё равно, бог им судья. Это же не рабы. В чем проблема? Агенты работают. Здесь они деньги стоят. А так они на халяву хотят куда-то перейти и заработать денег лишних. Проблема только в этом, - передает слова Быстрова "Чемпионат".

Бителло в текущем сезоне выходил на поле в 21 матче в составе "Динамо", отметился одним забитым мячом и сделал 10 ассистов на партнеров.

Томпсон провел 13 матчей за "Оренбург", но не смог забить или ассистировать.

Выступающий за "Крылья Советов" Мендес, права на которого принадлежат ЦСКА, провел за самарский клуб 13 матчей и сделал одну голевую передачу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится