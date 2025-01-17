Напомним, футболист "Динамо" Бителло, а также форвард "Оренбурга" Хорди Томпсон и игрок "Крыльев Советов" Виктор Мендес не приехали в расположение своих клубов для подготовки к весеннему отрезку чемпионата.
- Да пофигу вообще. Мне всё равно, бог им судья. Это же не рабы. В чем проблема? Агенты работают. Здесь они деньги стоят. А так они на халяву хотят куда-то перейти и заработать денег лишних. Проблема только в этом, - передает слова Быстрова "Чемпионат".
Бителло в текущем сезоне выходил на поле в 21 матче в составе "Динамо", отметился одним забитым мячом и сделал 10 ассистов на партнеров.
Томпсон провел 13 матчей за "Оренбург", но не смог забить или ассистировать.
Выступающий за "Крылья Советов" Мендес, права на которого принадлежат ЦСКА, провел за самарский клуб 13 матчей и сделал одну голевую передачу.
Быстров - о ситуации с невозвращением легионеров в расположение клубов: да пофигу вообще, бог им судья
Экс-футболист "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с легионерами РПЛ, которые не вернулись в расположение своих клубов.
Фото: ФК "Динамо"