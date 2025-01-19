"Если у него (Тюкавина - прим.) будет хорошее предложение из-за рубежа и он будет понимать, что у него будет игровое время, то тогда ему стоит попробовать себя в европейском чемпионате. Если в начале карьеры у футболиста есть возможность уехать, то надо уезжать", - цитирует Прудникова Metaratings.
Ранее стало известно, что нападающий Константин Тюкавин пропускает тренировки команды на зимних сборах из за болезни. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах за бело-голубых 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом".
Прудников: если у Тюкавина будет хорошее предложение, то ему стоит попробовать свои силы в Европе
Экс-игрок "Динамо" Александр Прудников высказался о Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"