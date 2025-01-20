"У нас с Владимиром не было ни малейших проблем. Он кажется мне прекрасным тренером, и я желаю ему всего наилучшего в "Оренбурге". Я уверен, что они с честью выйдут из непростой турнирной ситуации. Не сомневаюсь, что всё у команды будет хорошо", - цитирует Переса "Чемпионат".
Владимир Слишкович стал главным тренером "Оренбурга" в октябре 2024 года после отставки Давида Деограсии. Ранее босниец был исполняющим обязанности главного тренера в московском "Спартаке".
После 18-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 8-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Владимира Слишковича сыграет на выезде с московским "Спартаком".
Матиас Перес этой зимой покинул "Оренбург" и присоединился к парагвайскому "Серро Портеньо".
Матиас Перес отреагировал на слухи о конфликте Владимира Слишковича с легионерами "Оренбурга"
Экс-защитник "Оренбурга" Матиас Перес рассказал о взаимоотношениях с Владимиром Слишковичем.
Фото: ФК "Оренбург"