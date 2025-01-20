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В IFFHS объяснили низкую позицию РПЛ в рейтинге лиг за 2024 год

Представитель Международной федерации футбольной истории и статистики объяснил, почему Российская Премьер-Лига заняла лишь 73-е место в рейтинге сильнейших чемпионатов по итогам 2024 года.
Фото: ФК "Зенит"
«Наш ежегодный клубный мировой рейтинг рассчитывается с учетом результатов всех клубных соревнований. Российские клубы не участвуют в континентальных соревнованиях, поэтому не могут добавлять очки от этих турниров. Из?за этой ситуации у российских клубов нет хороших рейтингов», — отметил представитель IFFHS в беседе с «Матч ТВ».

Напомним, что российские клубы не принимают участие в европейских международных турнирах с 2022 года в связи с санкциями, введёнными УЕФА и ФИФА.

Лидером рейтинга стала итальянская Серия А, занявшая первую строчку. На второй строчке расположилась испанская Ла Лига с 1885 очками, а замыкает тройку лидеров Английская Премьер-лига, набравшая 1871 очко.

Далее в первой десятке идут чемпионаты Бразилии (1859), Германии (1606), Аргентины (1184), Португалии (1170), Франции (1125), Бельгии (1095,5) и Нидерландов (1015).

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