В IFFHS объяснили низкую позицию РПЛ в рейтинге лиг за 2024 год

Представитель Международной федерации футбольной истории и статистики объяснил, почему Российская Премьер-Лига заняла лишь 73-е место в рейтинге сильнейших чемпионатов по итогам 2024 года.

Фото: ФК "Зенит"





Напомним, что российские клубы не принимают участие в европейских международных турнирах с 2022 года в связи с санкциями, введёнными УЕФА и ФИФА.



Лидером рейтинга стала итальянская Серия А, занявшая первую строчку. На второй строчке расположилась испанская Ла Лига с 1885 очками, а замыкает тройку лидеров Английская Премьер-лига, набравшая 1871 очко.



Далее в первой десятке идут чемпионаты Бразилии (1859), Германии (1606), Аргентины (1184), Португалии (1170), Франции (1125), Бельгии (1095,5) и Нидерландов (1015). «Наш ежегодный клубный мировой рейтинг рассчитывается с учетом результатов всех клубных соревнований. Российские клубы не участвуют в континентальных соревнованиях, поэтому не могут добавлять очки от этих турниров. Из?за этой ситуации у российских клубов нет хороших рейтингов», — отметил представитель IFFHS в беседе с « Матч ТВ ».Напомним, что российские клубы не принимают участие в европейских международных турнирах с 2022 года в связи с санкциями, введёнными УЕФА и ФИФА.Лидером рейтинга стала итальянская Серия А, занявшая первую строчку. На второй строчке расположилась испанская Ла Лига с 1885 очками, а замыкает тройку лидеров Английская Премьер-лига, набравшая 1871 очко.Далее в первой десятке идут чемпионаты Бразилии (1859), Германии (1606), Аргентины (1184), Португалии (1170), Франции (1125), Бельгии (1095,5) и Нидерландов (1015).