Ростов
3 - 0 3 0
НоаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ЖенисЗавершен

"Такое не в каждой команде есть". Кафанов назвал одну из сильнейших линий у "Зенита"

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов посетил тренировку петербургской команды на сборах.
Фото: ФК "Зенит"
"Получил огромное удовольствие от тренировки в целом и от того, как работают голкиперы.

У "Зенита" одна из лучших линий - четыре сильных вратаря.

Такое не в каждой команде есть. По два - да", - цитирует Кафанова "Матч ТВ".

Сегодня, 4 февраля, тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов побывал на тренировке "Зенита" на сборах в Абу?Даби. В составе сине-бело-голубых ко второй части сезона готовятся вратари Денис Адамов, Евгений Латышонок, Михаил Кержаков и Богдан Москвичев.

Напомним, вчера, 3 февраля, петербуржцы обыграли московское "Динамо" в матче Зимнего Кубка РПЛ со счетом 2:1.

