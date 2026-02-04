"Такое не в каждой команде есть". Кафанов назвал одну из сильнейших линий у "Зенита"

У "Зенита" одна из лучших линий - четыре сильных вратаря.
Такое не в каждой команде есть. По два - да", - цитирует Кафанова "Матч ТВ".
Сегодня, 4 февраля, тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов побывал на тренировке "Зенита" на сборах в Абу?Даби. В составе сине-бело-голубых ко второй части сезона готовятся вратари Денис Адамов, Евгений Латышонок, Михаил Кержаков и Богдан Москвичев.
Напомним, вчера, 3 февраля, петербуржцы обыграли московское "Динамо" в матче Зимнего Кубка РПЛ со счетом 2:1.