Погребняк рассказал, какая команда РПЛ может удивить весной

"Весной сюрприз может преподнести "Балтика".
Команда мне не чужая, слежу за ней. Импонирует работа тренера. Желаю "Балтике" оказаться в тройке", - передает слова Погребняка "Чемпионат".
"Балтика" завершила осеннюю часть чемпионата России на пятом месте в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева набрала 35 очков в 18 турах Российской Премьер-Лиги и отстает от первой строчки на пять баллов.
Вторую часть сезона калининградская команда начнет 27 февраля гостевым матчем против петербургского "Зенита".