Ростов
3 - 0 3 0
НоаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ЖенисЗавершен

Погребняк рассказал, какая команда РПЛ может удивить весной

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк назвал команду, которая может удивить в весенней части чемпионата России.
Фото: ФК "Балтика"
"Весной сюрприз может преподнести "Балтика".

Команда мне не чужая, слежу за ней. Импонирует работа тренера. Желаю "Балтике" оказаться в тройке", - передает слова Погребняка "Чемпионат".

"Балтика" завершила осеннюю часть чемпионата России на пятом месте в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева набрала 35 очков в 18 турах Российской Премьер-Лиги и отстает от первой строчки на пять баллов.

Вторую часть сезона калининградская команда начнет 27 февраля гостевым матчем против петербургского "Зенита".

