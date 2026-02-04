Матчи Скрыть

"Чалов — топ-игрок". В "Кайсериспоре" прокомментировали переход россиянина

Главный тренер "Кайсериспора" Радомир Джалович высказался о подписании форварда Федора Чалова из ПАОКа.
Фото: ФК "Кайсериспор"
"Думаю, Чалов сможет перезагрузить свою карьеру у нас.

Федор — топ-игрок. Я надеюсь, что в "Кайсериспоре" он станет таким, как прежде.

Чалов поразил меня, когда я тренировал "Риеку", и мы играли против ПАОКа. Вижу в нем основного игрока команды", - сказал Джалович.

Сегодня, 4 февраля, "Кайсериспор" официально сообщил о переходе на правах аренды центрального нападающего ПАОКа Федора Чалова. Напомним, ранее к турецкой команде присоединился российский вингер Денис Макаров.

Чалов играл за греческий клуб с лета 2024 года. В нынешнем сезоне воспитанник московского ЦСКА принял участие в 21 матче, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: "Чемпионат"

