"Чалов — топ-игрок". В "Кайсериспоре" прокомментировали переход россиянина

Федор — топ-игрок. Я надеюсь, что в "Кайсериспоре" он станет таким, как прежде.
Чалов поразил меня, когда я тренировал "Риеку", и мы играли против ПАОКа. Вижу в нем основного игрока команды", - сказал Джалович.
Сегодня, 4 февраля, "Кайсериспор" официально сообщил о переходе на правах аренды центрального нападающего ПАОКа Федора Чалова. Напомним, ранее к турецкой команде присоединился российский вингер Денис Макаров.
Чалов играл за греческий клуб с лета 2024 года. В нынешнем сезоне воспитанник московского ЦСКА принял участие в 21 матче, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
Источник: "Чемпионат"