Ростов
3 - 0 3 0
НоаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ЖенисЗавершен

"Ростов»" рассчитывает выручить за своего защитника 5 млн евро - "СЭ"

Стала известна сумма, которую ростовчане хотят получить за игрока.
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, "Ростов" оценивает защитника Илью Ваханию в 5 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщилось, что "Краснодар" рассматривает Ваханию в качестве возможного усиления правого фланга обороны.

В этом сезоне 25-летний россиянина сыграв за "Ростов" в 22 матчах, записав на свой счет 2 забитых мяча и 1 голевую передачу. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Источник: "СЭ"

