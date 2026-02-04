"Ростов»" рассчитывает выручить за своего защитника 5 млн евро - "СЭ"

По информации источника, "Ростов" оценивает защитника Илью Ваханию в 5 миллионов евро.
Напомним, ранее сообщилось, что "Краснодар" рассматривает Ваханию в качестве возможного усиления правого фланга обороны.
В этом сезоне 25-летний россиянина сыграв за "Ростов" в 22 матчах, записав на свой счет 2 забитых мяча и 1 голевую передачу. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2028 года.
Источник: "СЭ"
