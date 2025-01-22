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Заварзин: в том, что сегодня происходит в "Спартаке", мало логики

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Заварзин поделился своим мнением о политике, которую ведут красно-белые в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
"У них задача по итогам сезона попасть в тройку. Нужна крепкая оборона. В том, что происходит в "Спартаке" на сегодняшний день, мало логики. 7-8 человек они выставили на трансфер и в таком же количестве надо набрать. Чего они хотят этим добиться? Вроде закончили первую часть чемпионата на хорошей ноте и хорошем месте для "Спартака". Вроде менять ничего не надо", - приводит слова Заварзина "Спорт День за Днем".

Московский "Спартак" после 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с 37-ю очками в активе занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от текущих лидеров чемпионата России - футбольного клуба "Краснодар" и петербургского "Зенита" - на данный момент составляет 2 очка.

Подопечные Деяна Станковича возобновят своё выступление в РПЛ после зимней паузы 2 марта, когда красно-белые на "Лукойл Арене" сыграют против футбольного клуба "Оренбург", который занимает последнее, шестнадцатое место.

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