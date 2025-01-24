Агент Голенкова: готовы рассмотреть вариант с "Локомотивом"

"Готовы ли рассмотреть вариант? Если будет такой вариант, то готовы. Доиграть сезон в "Ростове"? Конечно, у него контракт с "Ростовом". Естественно, он так планирует", - цитирует агента "Спорт День за Днем".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Локомотив" рассматривает возможность приобретения нападающего "Ростова" Егора Голенкова и форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
В текущем сезоне Егор Голенков провел во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего форварда в 2,8 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца 2026 года.