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Агент Голенкова: готовы рассмотреть вариант с "Локомотивом"

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего "Ростова" Егора Голенкова, высказался о возможном переходе своего клиента в "Локомотив".
Фото: ФК "Ростов"
"Готовы ли рассмотреть вариант? Если будет такой вариант, то готовы. Доиграть сезон в "Ростове"? Конечно, у него контракт с "Ростовом". Естественно, он так планирует", - цитирует агента "Спорт День за Днем".

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Локомотив" рассматривает возможность приобретения нападающего "Ростова" Егора Голенкова и форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.

В текущем сезоне Егор Голенков провел во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего форварда в 2,8 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца 2026 года.

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