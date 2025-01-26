Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Лестер2 тайм
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Брентфорд2 тайм
Астон Вилла
19:30
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
2 - 1 2 1
ЖиронаЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Хетафе1 тайм
Атлетик
20:30
ЛеганесНе начат
Барселона
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Милан
3 - 2 3 2
ПармаЗавершен
Удинезе
1 - 2 1 2
Рома2 тайм
Лечче
20:00
ИнтерНе начат
Лацио
22:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
0 - 1 0 1
Айнтрахт2 тайм
Санкт-Паули
19:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гавр
0 - 1 0 1
Брест2 тайм
Ланс
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
ЛионНе начат
Тулуза
19:15
МонпельеНе начат
Ницца
22:45
МарсельНе начат

Metaratings: экс-форвард "Спартака" Георгий Мелкадзе прошел медосмотр перед трансфером в "Ахмат"

Нападающий Георгий Мелкадзе близок к возвращению в РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ
Экс-нападающий московского "Спартака" Георгий Мелкадзе близок к переходу в "Ахмат". Как сообщает Metaratings, 27-летний нападающий уже прошел медицинский осмотр и в ближайшее время заключит контракт с клубом из столицы Чечни.

Мелкадзе выступал за "Ахмат" с августа 2020 по июль 2021 года на правах аренды из "Спартака". С января 2024 года футболист выступает в чемпионате Грузии в составе клуба "Колхети Поти".

Всего на счету Мелкадзе 24 матча за "Ахмат" во всех турнирах. В них футболист отметился тремя голами и два раза результативно ассистировал партнерам.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится