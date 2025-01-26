Экс-нападающий московского "Спартака" Георгий Мелкадзе близок к переходу в "Ахмат". Как сообщает Metaratings, 27-летний нападающий уже прошел медицинский осмотр и в ближайшее время заключит контракт с клубом из столицы Чечни.
Мелкадзе выступал за "Ахмат" с августа 2020 по июль 2021 года на правах аренды из "Спартака". С января 2024 года футболист выступает в чемпионате Грузии в составе клуба "Колхети Поти".
Всего на счету Мелкадзе 24 матча за "Ахмат" во всех турнирах. В них футболист отметился тремя голами и два раза результативно ассистировал партнерам.
Metaratings: экс-форвард "Спартака" Георгий Мелкадзе прошел медосмотр перед трансфером в "Ахмат"
Нападающий Георгий Мелкадзе близок к возвращению в РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ