Московский "Локомотив" продолжает поиски усиления атаки в зимнее трансферное окно. Как сообщает "Чемпионат", столичному клубу были предложены услуги центрального нападающего австрийского клуба "Хартберг" Патрика Мийича. По данным источника, трансфер обошелся бы "железнодорожникам" в 1 миллион евро, а сам игрок был согласен на зарплату 500 тысяч евро в год.
"Локомотив" отказался от предложения и продолжит изучать другие кандидатуры. Патрик Мийич перебрался в "Хартсберг" из словенского клуба "Рогашка" перед стартом текущего сезона. В новом клубе 26-летний хорват забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи в 19 матчах австрийской Бундеслиги и Кубка Австрии.
"Чемпионат": "Локомотиву" был предложен форвард "Хартберга" Патрик Мийич. Клуб отказался
Московский "Локомотив" отверг предложение посредников по хорватскому форварду Патрику Мийичу.
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