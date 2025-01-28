«Динамо» первостепенно нужно улучшить позицию правого защитника, а остальное по мере поступления. Думаю, продадут Бителло и купят правого защитника. Хлусевич или Сильянов? Ни тот, ни другой. Думаю, пойдут за иностранцем. Ни Хлусевич, ни Сильянов не усилят «Динамо», не выведут команду на новый уровень», — заявил Орещук «Матч ТВ».
Ранее в прессе появилась информация о том, что «Динамо» намерено усилить состав на позиции правого защитника, подписав Хлусевича или Сильянова. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Сильянова составляет 6 миллионов евро, в то время как Хлусевич оценивается в 4 миллиона.
В настоящее время в составе «Динамо» есть два профильных игрока на позицию правого защитника: израильтянин Эли Даса и молодой российский футболист Станислав Бессмертный.
Орещук: Хлусевич и Сильянов не станут усилением для "Динамо"
Футбольный агент Роман Орещук высказал мнение, что защитники Даниил Хлусевич из «Спартака» и Александр Сильянов из «Локомотива» не смогут существенно усилить «Динамо» в случае возможных трансферов.
Фото: ФК "Спартак"