"Барселона" потерпела поражение в матче с "Жироной"

"Жирона" обыграла "Барселону" в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Фото: AS

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Счёт во втором тайме открыл защитник гостей Пау Кубарси на 59-й минуте, однако уже через три минуты Тома Лемар восстановил равновесие. Победу хозяевам принёс точный удар Бельтрана на 87-й минуте.



Отметим, что в первом тайме при счёте 0:0 Ямаль не смог реализовать пенальти.



После победы "Жирона" имеет в активе 29 очков и поднялась на 12-е место в таблице. "Барселона" идёт на второй строчке.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Барселона