Лига Чемпионов УЕФА

Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
АндижанНе начат
Крылья Советов
16:00
ЧелябинскНе начат
Краснодар
16:00
ЗенитНе начат

"Барселона" потерпела поражение в матче с "Жироной"

"Жирона" обыграла "Барселону" в матче 24-го тура чемпионата Испании.
Фото: AS
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт во втором тайме открыл защитник гостей Пау Кубарси на 59-й минуте, однако уже через три минуты Тома Лемар восстановил равновесие. Победу хозяевам принёс точный удар Бельтрана на 87-й минуте.

Отметим, что в первом тайме при счёте 0:0 Ямаль не смог реализовать пенальти.

После победы "Жирона" имеет в активе 29 очков и поднялась на 12-е место в таблице. "Барселона" идёт на второй строчке.

