Московский "Спартак" продолжает предпринимать попытки подписания полузащитника "Торино" Ивана Илича. Как сообщает Metaratings, зарплата серба в столичном клубе может составить 2.4 миллиона евро "чистыми". Сообщается, что задачей руководства красно-белых является сохранение баланса зарплат в клубе.
Таким образом, Иван Илич в случае перехода в "Спартак" будет зарабатывать наравне с лидерами команды. Ранее сообщалось, что красно-белые согласовали трансфер полузащитника с "Торино", но завершению сделки может помешать травма, из-за которой Илич пропустит весь февраль.
Metaratings: зарплата Ивана Илича из "Торино" в "Спартаке" составит 2.4 млн евро
Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник сборной Сербии Иван Илич в случае трансфера из "Торино" в "Спартак".
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