"Кокорин назвал РПЛ говном? Странное высказывание. Он ведь сам там играл, но ни разу не становился лучшим бомбардиром. Его нельзя назвать выдающимся российским игроком. По таланту — да, но не по результату. Кокорин спустил свой талант в унитаз, поэтому из-за злости сейчас так говорит", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".
Ранее 33-летний нападающий Александр Кокорин, который в настоящее время выступает в составе кипрского "Ариса", во время подкаста у нападающего "Краснодара" Федора Смолова сделал заявление, что чемпионат России по футболу в 2019 году "уже был говном".
Петржела: Кокорин спустил свой талант в унитаз, поэтому из-за злости сейчас так говорит
Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела высказался о словах нападающего кипрского "Ариса" Александра Кокорина относительно уровня Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Москва