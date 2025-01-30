"Спартак" выигрывал последние турниры и с большим запасом, но теперь участвует "Зенит", тем интереснее этот кубок. Мне кажется, что соперничество развернется между "Спартаком" и "Зенитом", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".
30 января 2025 года в городе Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах стартует третий Зимний кубок РПЛ. В этом предсезонном турнире примут участие московские "Спартак", ЦСКА и "Динамо", а также петербургский "Зенит", "Краснодар" и "Ростов".
Формат турнира предполагает проведение двух этапов: группового этапа (две группы по три команды) и плей-офф (финал, матчи за 3-е и 5-е места). Завершится турнир 11 февраля.
Радимов: соперничество за Зимний кубок РПЛ развернется между "Спартаком" и "Зенитом"
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился своим мнением, какие из команд являются главными фаворитами предстоящего Зимнего кубка РПЛ.
Фото: РПЛ