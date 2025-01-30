"Мы даже не рассматриваем такой вариант. У нас есть главный тренер", - цитирует Рыскина "Матч ТВ".
Ранее главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что в любое время может покинуть пост главного тренера южан. После 18-ти сыгранных туров "Ростов" располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. Команда Валерия Карпина проведет две встречи с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Спортдир "Ростова" Рыскин высказался о возможном уходе Карпина с поста главного тренера
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал слова Валерия Карпина о возможности ухода с поста главного тренера.
Фото: ФК "Ростов"