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Спортдир "Ростова" Рыскин высказался о возможном уходе Карпина с поста главного тренера

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал слова Валерия Карпина о возможности ухода с поста главного тренера.
Фото: ФК "Ростов"
"Мы даже не рассматриваем такой вариант. У нас есть главный тренер", - цитирует Рыскина "Матч ТВ".

Ранее главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что в любое время может покинуть пост главного тренера южан. После 18-ти сыгранных туров "Ростов" располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. Команда Валерия Карпина проведет две встречи с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

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