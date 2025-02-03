По информации источника, расторжение контракта с Абеной - наиболее вероятный вариант, если "Спартак" не сможет найти вариант продолжения карьеры для Хесуса Медины. Трансфер Абены в другой клуб невозможен, так как он уже заигран за две команды в течение одного сезона.
Миенти Абена перешел в московский "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" летом 2024 года за 1,2 миллионов евро и заключил контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне защитник провел во всех турнирах 10 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 800 тысяч евро.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.
Источник: Metaratings.
"Спартак" может расторгнуть контракт с Абеной, чтобы подписать Гарсию
Московский "Спартак" может прекратить сотрудничество с Миенти Абеной, чтобы завершить подписание Леви Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"