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"Чемпионат": спортивный директор "Спартака" Кахигао улетел в Барселону, чтобы закрыть сделки по двум игрокам

Франсис Кахигао, спортивный директор "Спартака", отправился в столицу Каталонии, чтобы заключить два входящих трансфера.
Фото: официальный сайт "Спартака"
Московский "Спартак" продолжает предпринимать попытки усиления состава в зимнее трансферное окно. Как сообщает "Чемпионат", новый спортивный директор клуба Франсис Кахигао отправился в Барселону для финального оформления трансферов полузащитника Ивана Илича из "Торино" и форварда Леви Гарсия из АЕКа.

По данным источника, трансферы обоих футболистов в "Спартак" близки к осуществлению. В Барселоне Илич и Гарсия должны пройти медицинский осмотр, после чего они подпишут контракты с московским клубом. Напомним, в летнее трансферное окно интерес к обоим футболистам приписывали санкт-петербургскому "Зениту".

В зимнее трансферное окно "Спартак" покинули голкипер Александр Селихов, защитник Томаш Тавареш, а также форварды Виллиан Жозе и Шамар Николсон. Из входящих трансферов пока официально оформлен только переход голкипера Ильи Помазуна из московского ЦСКА.

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