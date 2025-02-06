"Причиной того, что Илич переходит из Италии в Россию может быть то, что он недоволен своим временем или отношением к нему в "Торино". Это может стать хорошим нравоучением для других игроков, что лучше играть где-нибудь, чем сидеть на скамейке запасных. Если же он хорошо проявит себя в "Спартаке", то, я думаю, дверь обратно для него будет открыта", - заявил Цветкович.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник "Торино" и сборной Сербии Иван Илич в ближайшее время станет игроком московского "Спартака". По данным источников, стороны уже согласовали детали трансфера, а медосмотр футболиста пройдет в Барселоне.
Сумма трансфера Ивана Илича в "Спартак" должна составить 22 миллиона евро. Сам футболист подпишет пятилетний контракт с окладом в три миллиона евро за сезон. В текущем розыгрыше Серии А Илич принял участие в 12 матчах "Торино" и забил один гол.
Источник: "СЭ"
Сербский журналист Цветкович - о трансфере Илича в "Спартак": это может стать нравоучением для других игроков
Журналист Иван Цветкович прокомментировал новости о скором переходе из "Торино" в московский "Спартак" полузащитника сборной Сербии Ивана Илича.
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