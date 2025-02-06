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"Динамо" отправило футболку в подарок Криштиану Роналду

Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин вручил коммерческому директору "Аль-Насра" Жорди Дюранте футболку бело-голубых для нападающего Криштиану Роналду.
Фото: ФК "Динамо"
"Мы позволили себе воплотить в жизнь стратегию по продвижению мерча. Мы были удивлены, что один из футболистов "Аль-Насра" идёт в мерче "Динамо". Футболист ловил на себе завистливые взгляды Роналду и партнёров. Мы хотим передать клубу подарки. А также хотим пригласить в Москву, в магазин, чтобы со скидкой купить себе всё, что понравится", - цитирует Гафина "Чемпионат".

Ранее в социальных сетях "Аль-Насра" было опубликовано видео, в котором игрок саудовского клуба прибыл на матч в олимпийке московского "Динамо". Криштиану Роналду выступает за "Аль-Наср" с зимы 2023 года - португалец провел за клуб из Саудовской Аравии во всех турнирах 89 матчей и записал на свой счет 81 забитый мяч и 19 результативных передач. Вчера, 5-го февраля, пятикратному обладателю "Золотого мяча" исполнилось 40 лет.

После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Марцела Лички сыграет на выезде с "Ростовом".

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