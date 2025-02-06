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Каррера назвал имя лучшего россиянина, которого тренировал в "Спартаке"

Массимо Каррера назвал лучшего российского игрока, которого тренировал в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Лучший российский футболист, которого я тренировал? Зобнин. Было много талантливых игроков, но Роман выделялся, он очень многое умеет на поле", - цитирует Карреру "РБ Спорт".

Роман Зобнин выступает за московский "Спартак" с 2016 года. Полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 260 матчей и записал на свой счет 19 забитых мячей и 19 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.

Ранее Роман Зобнин выступал за московское "Динамо". На счету игрока 41 матч в составе национальной команды России.

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