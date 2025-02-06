"Лучший российский футболист, которого я тренировал? Зобнин. Было много талантливых игроков, но Роман выделялся, он очень многое умеет на поле", - цитирует Карреру "РБ Спорт".
Роман Зобнин выступает за московский "Спартак" с 2016 года. Полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 260 матчей и записал на свой счет 19 забитых мячей и 19 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.
Ранее Роман Зобнин выступал за московское "Динамо". На счету игрока 41 матч в составе национальной команды России.
Каррера назвал имя лучшего россиянина, которого тренировал в "Спартаке"
Массимо Каррера назвал лучшего российского игрока, которого тренировал в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"