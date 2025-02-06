"Не смешите, у меня губы потрескаются", - приводит слова Медведева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" заинтересован в услугах 27-летнего центрального полузащитника бразильского "Фламенго" Жерсона. Сообщалось, что сине-бело-голубые готовы предложить за хавбека 35 млн евро и подписать с ним контракт, предусматривающий зарплату в 7,2 млн евро.
При этом в бразильском клубе не собираются расставаться с футболистом, как минимум, до клубного чемпионата мира, который летом 205 года пройдет в США.
В "Зените" прокомментировали информацию о готовности клуба купить Жерсона у "Фламенго" за 35 млн евро
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об условиях возможного трансфера полузащитника "Фламенго" Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"