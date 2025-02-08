"В целом мне кажется, что у Соболева сейчас моральные ощущения и моральный настрой лучше, он в каких-то эпизодах проявляет свои лучше качества, забил на сборах, по-моему, больше, чем все игроки "Зенита". С нулем голов в РПЛ он точно не закончит сезон, цифры не знаю. Если забьет пять голов, то будет шикарно", - приводит слова Аршавина ТАСС.
Нападающий Александр Соболев выступает за петербургский "Зенит" с августа 2024 года, когда его приобрели у московского "Спартака" за 10 миллионов евро. В сезоне-2024/25 27-летний форвард в составе сине-бело-голубых 16 раз выходил на поле в официальных матчах, в которых ему удалось 2 раза поразить ворота соперников и 1 раз отметиться голевой передачей на партнеров по команде. Кроме того, Соболев получил 3 желтые карточки.
Аршавин: с 0 голов в РПЛ Соболев точно не закончит сезон - если забьет 5, то будет шикарно
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился своим мнением о нападающем петербургского "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"