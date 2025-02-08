"Любой команде нужен хороший нападающий. Если "Спартак" заплатил за Ливая Гарсию 20 миллионов, значит, в клубе его хорошо проанализировали. Не думаю, что просто так от фонаря взяли и заплатили. Если его взяли за эту сумму, значит, он должен забивать в каждой игре. Иначе зачем брать футболиста за такие деньги, если не видно чего-то супер?" - цитирует Тарханова "Чемпионат".
Вчера, 7-го февраля, московский "Спартак" объявил о переходе нападающего Ливая Гарсии из греческого АЕКа. Сообщается, что красно-белые заплатили за трансфер около 20 миллионов евро. Форвард заключил контракт на 3,5 года.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в турнирной таблице.
Команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
Тарханов: если "Спартак" заплатил за Гарсию 20 миллионов евро, он должен забивать в каждом матче
Российский тренер Александр Тарханов высказался о переходе Ливая Гарсии в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"