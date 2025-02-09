"Мы разговаривали с Ваней, у него все отлично в "Зените". Ему все очень нравится, команда прекрасно его приняла. Он уже сыграл 2 матча в новой команде, старается показать себя. Чрез приветственный коридор Ваня прошел в первый же день в "Зените", это традиция во многих клубах", - цитирует агента "РБ Спорт".
Центральный защитник Ваня Дркушич досрочно вернулся в петербургский "Зенит" из аренды в сербской "Црвене Звезде". Словенец провел за сербский клуб во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт защитника с петербуржцами рассчитан до лета 2029 года.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА.
Агент Дркушича: у Вани все отлично в "Зените". Ему все очень нравится, команда прекрасно его приняла
Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Зенита" Вани Дркушича, рассказал об адаптации своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"