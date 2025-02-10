"Боселли не покинет команду зимой? В данный момент - нет. Он тренируется с командой", - приводит слова Мелика-Гусейнова "Матч ТВ".
Напомним, ранее сообщалось о том, что "Пари Нижний Новгород" не принял предложение от испанского "Хетафе" по трансферу крайнего форварда Хуана Боселли, хотя игрок был готов к переходу.
25-летний уругваец играет за нижегородскую команду с осени 2023 года. В этом сезоне вингер забил пять голов и отдал один ассист в 16 матчах российской Премьер-лиги.
В "Пари НН" прокомментировали будущее нападающего Боселли
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что вингер Хуан Боселли не покинет клуб этой зимой.
Фото: ФК "Пари НН"