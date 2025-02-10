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Грова: "Васко" повысил предложение по Гарре, но "Крылья" требуют больше

Бразильский «Васко да Гама» увеличил сумму возможного выкупа полузащитника «Крылья Советов» Бенхамина Гарре.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации Грова, клуб готов прописать в соглашении опцию выкупа за 4 миллиона евро вместо изначальных 3,5 миллионов.

Однако «Крылья Советов» продолжают настаивать на сумме в 4,5 миллионов евро, что осложняет переговоры. Стороны продолжают обсуждение условий сделки.

В текущем сезоне Гарре принял участие в 18 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость этого 24-летнего вингера составляет 6 миллионов евро.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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