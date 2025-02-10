«Олимпиакос» считает Жоау Коштинью важным игроком и не хочет отпускать его в это трансферное окно. Греческий клуб хочет за португальца минимум 20 млн евро. На данный момент шансы на сделку с «Зенитом» невысоки», — сообщает Sport24 с ссылкой на источник.
Летом 2024 года Коштинью перешёл в «Олимпиакос» из «Риу Аве» за 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне 24-летний правый защитник провёл 27 матчей за греческий клуб во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость португальского футболиста составляет 4,5 миллиона евро.
Sport24:"Олимпиакос" готов расстаться с Коштинью, если "Зенит" предложит за него 20 млн евро
Греческий «Олимпиакос» не намерен продавать защитника Жоау Коштинью в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны «Зенита».
Фото: Global look press