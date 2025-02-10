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Metaratings: "Спартак" контактировал с "Бешикташем" по трансферу Фернандеша

Московский "Спартак" может приобрести полузащитника "Бешикташа" Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Бешикташ"
По информации источника, московский "Спартак" рассматривает кандидатуру полузащитника "Бешикташа" Жедсона Фернандеша как альтернативу Ивану Иличу. Официальных переговоров между клубами на данный момент нет.

В текущем сезоне Жедсон Фернандеш провел за турецкий "Бешикташ" во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 8 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего португальца в 17 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками в своем активе.

Источник: Metaratings.

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