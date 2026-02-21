"Реал Сосьедад" не смог обыграть "Овьедо". Захарян вышел на поле во втором тайме

Матч 25-го тура Ла Лиги между " Реалом Сосьедад" и "Овьедо" завершился со счетом 3:3.

Фото: Getty Images

В составе "Овьедо" дубль оформил нападающий Федерико Виньяс, а также мяч забил защитник Эрик Бейи. За "Реал Сосьедад" двумя голами отличился форвард Орри Оускарссон, одним - защитник Дуе Чалета-Цар. Арсен Захарян вышел на поле на 77-й минуте встречи.



На данный момент клуб российского атакующего полузащитника занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 32 очка в 25-ти встречах.

Овьедо