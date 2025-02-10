"У него был действующий контракт со "Спартаком", поэтому, конечно, он хотел бы вернуться в Москву. Он в целом еще хочет играть на высоком уровне. Дай бог, в Лиге чемпионов. Вероятность трансфера? На данный момент шансов нет, как и нет разговоров. Он физически не может нигде быть, кроме Эмиратов. Плюс у него контракт с клубом", - приводит слова Чебану "РИА Новости".
С февраля 2024 года нидерландский нападающий Квинси Промес находится на территории ОАЭ, где рассматривается запрос прокуратуры Амстердама о его экстрадиции на родину, поскольку там он приговорен судом к многолетнему тюремному заключению за контрабанду наркотических веществ и вооруженное нападение на человека. В ОАЭ футболист заключил контракт с клубом второго дивизиона национального чемпионата - "Дубай Юнайтед".
Ранее Промес выступал в составе московского "Спартака" в 2014-2018 гг. и в 2021-2024 гг.
Гендиректор "Дубай Юнайтед": сейчас шансов на трансфер Промеса в "Спартак" нет
Генеральный директор "Дубай Юнайтед" Илие Чебану прокомментировал возможность возвращения игрока команды Квинси Промеса вернуться в состав московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"