Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Далянь ИнбоЗавершен
Ростов
2 - 0 2 0
Циндао Вест КостЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен

Футболист "Зенита": для нас ничья - отрицательный результат

Полузащитник "Зенита" Даниил Кондаков высказался о давлении на петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"
Кондаков понимает, что "Зенит" не может себе позволить столько же, сколько клубы из нижней восьмерки РПЛ. Поэтому тренеры топ-клубов меньше доверяют молодым игрокам.

- Не понимаю людей, которые упрекают тренеров, что они не так много используют молодых. Цена ошибки очень большая.
И то, что могут позволить себе клубы из нижней восьмерки, "Зенит" позволить не может. Потому что для нас ничья — это уже отрицательный результат.
Есть только победы, первое место и ничего больше, - цитирует Кондакова "Матч ТВ".

По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата страны, до этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. В четвертьфинале Пути регионов Кубка России петербуржцы сыграют с калининградской "Балтикой".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится