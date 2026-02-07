Футболист "Зенита": для нас ничья - отрицательный результат

- Не понимаю людей, которые упрекают тренеров, что они не так много используют молодых. Цена ошибки очень большая.
И то, что могут позволить себе клубы из нижней восьмерки, "Зенит" позволить не может. Потому что для нас ничья — это уже отрицательный результат.Есть только победы, первое место и ничего больше, - цитирует Кондакова "Матч ТВ".
По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата страны, до этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. В четвертьфинале Пути регионов Кубка России петербуржцы сыграют с калининградской "Балтикой".