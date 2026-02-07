Синицын считает, что Сафонов может стать лучшим российским вратарем

Экс-голкипер "Краснодара" Андрей Синицын оценил потенциал вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова.

Фото: Global Look Press

Думаю, всё будет. Он может стать лучшим российским вратарём. Все задатки для этого есть, - цитирует Синицына Metaratings

По словам Синицына, Сафонова на данный момент нельзя назвать первым номером "ПСЖ", но у него есть задатки для того, чтобы стать лучшим российским голкипером.- Давайте дадим время. Наверное, его можно назвать полноценным первым номером, но нужно провести ещё какое-то количество матчей.В текущем сезоне Матвей Сафонов провел за "ПСЖ" во всех турнирах шесть матчей, пропустил пять мячей и сохранил ворота "сухими" в двух встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего голкипера в 15 миллионов евро, контракт россиянина с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. В составе парижан Сафонов стал чемпионом Франции, обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.