Спортивный комментатор - о назначении Карседо: болельщики "Спартака" скучают по трофеям

- Стоит обратить внимание, как выступал "Пафос". Исходя из своих возможностей, кипрская команда играла идеально. Карседо остается лишь похвалить за ту работу.Но тут совсем другая история — спартаковские болельщики скучают по трофеям. По яркому перфомансу скучать не приходилось, с этим Станкович справлялся блестяще, - цитирует Нагучева "СЭ".
В январе московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера, ранее испанский специалист занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а ранее на протяжении многих лет был помощником Унаи Эмери. По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками в своем активе.
В полуфинале Пути РПЛ Кубка России красно-белые сыграют с московским "Динамо", действующим обладателем трофея является ЦСКА.