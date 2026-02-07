Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Далянь ИнбоЗавершен
Ростов
2 - 0 2 0
Циндао Вест КостЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен

Спортивный комментатор - о назначении Карседо: болельщики "Спартака" скучают по трофеям

Спортивный комментатор Роман Нагучев высказался о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Нагучева, "Пафос" под руководством Карседо играл идеально, но он не может судить о работе испанца на Кипре.

- Стоит обратить внимание, как выступал "Пафос". Исходя из своих возможностей, кипрская команда играла идеально. Карседо остается лишь похвалить за ту работу.
Но тут совсем другая история — спартаковские болельщики скучают по трофеям. По яркому перфомансу скучать не приходилось, с этим Станкович справлялся блестяще, - цитирует Нагучева "СЭ".

В январе московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера, ранее испанский специалист занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а ранее на протяжении многих лет был помощником Унаи Эмери. По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками в своем активе.

В полуфинале Пути РПЛ Кубка России красно-белые сыграют с московским "Динамо", действующим обладателем трофея является ЦСКА.

