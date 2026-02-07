Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Далянь ИнбоЗавершен
Ростов
2 - 0 2 0
Циндао Вест КостЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен

Мор оценил трансферную кампанию ЦСКА

Бывший российский футболист Эдуард Мор оценил трансферную кампанию ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Мора, все новички ЦСКА попали в точку - трансферную политику армейцев экс-футболист оценил на "пять с плюсом".

- В это трансферное окно все в точку. Баринов уже как влитой в команде, он очень сильно поможет. Уже забивает Лусиано, это отличное приобретение. Уже забивает россиянин Максим Воронов.
Трансферная политика ЦСКА в зимнее трансферное окно просто великолепная, на пять с плюсом, - цитирует Мора "Матч ТВ".


В зимнее трансферное окно ЦСКА приобрел у московского "Локомотива" Дмитрия Баринова за 2 миллиона евро. Также клуб обменял центрального защитника Игоря Дивеева на форварда петербургского "Зенита" Лусиано Гонду и приобрел молодого нападающего екатеринбургского "Урала" Максима Воронова за 700 тысяч евро.

По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками в своем активе.

