Футболист "Спартака" может продолжить карьеру в европейском чемпионате

- Да, он вызывает интерес. Теперь все зависит от того, как он будет играть до конца чемпионата — это тоже очень важный фактор.
Потому что, я думаю, что уход возможен только летом. Естественно, Испания — он там может вполне оказаться. Англия и Нидерланды, в том числе, - цитирует Барбозу "Спорт День за Днем".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет шесть забитых мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего форварда в 14 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года. Футболист стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/25, забив 17 мячей.